Si prospetta un'ottima annata per l'azienda Industrie Polieco – MPB spa di Cazzago San Martino, con indicatori in crescita a doppia cifra per la società bresciana tra i leader nella produzione di sistemi di tubazione e di resine per rivestimento e imballaggio: il fatturato non consolidato, nel periodo tra gennaio e febbraio, è risultato pari a 27,321 milioni di euro, in crescita del +10,5% rispetto ai 24,729 milioni dello stesso periodo dello scorso anno. Ancora meglio l'ebitda non consolidato di gruppo (il margine operativo lordo), in crescita del +22,8% sul 2023, pari a 6,692 milioni di euro rispetto ai 5,452 milioni dello stesso periodo di un anno fa.

La società Polieco

La società è detenuta al 90% dalla famiglia Tonelli, attraverso la holding TPH, e al 10% dalla società RFLTC Polieco spa, controllata da RedFish LongTerm Capital spa, holding di partecipazioni industriali specializzata in investimenti in piccole e medie imprese, quotata sul mercato Euronext Growth Milano.

I risultati parziali di esercizio sono stati comunicati dal Consiglio di amministrazione dell'azienda, che ha deliberato di approvare il dato preliminare gestionale non consolidato (e non sottoposto a revisione contabile) relativo a ebitda e fatturato per quanto riguarda il primo bimestre 2024. Il gruppo Polieco è attivo sul mercato dal 1992: oggi conta circa 400 dipendenti ed è presente in 4 Paesi (Italia, Francia, Grecia e Slovacchia) con 6 stabilimenti produttivi.