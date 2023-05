L'azienda chiude, famiglia disperata: cancellati 668mila euro di debiti

All'apice della sua storia imprenditoriale la Paab Stone di Paitone - specialista del marmo, chiusa nel 2011 - aveva raggiunto un fatturato annuo superiore ai 3 milioni di euro, con 15 dipendenti occupati: poi è arrivata la crisi, inesorabile, conseguenza particolare dell'attentato alle Torri Gemelle (era il 2001) e di tutto quello che ne è conseguito, la fibrillazione dei mercati internazionali - su cui la Paab era assai presente: è loro la firma sulla Torre Samsung di Seoul, in Corea - che ha portato a un taglio drastico delle commesse e, infine, a un indebitamento quantificato in centinaia di migliaia di euro.

Solo ora, più di 10 anni dopo, la vicenda si è conclusa con un parziale lieto fine: un decreto di "esdebitazione", emanato il 25 maggio scorso dal tribunale di Brescia, che di fatto ha cancellato 668mila euro di debiti che erano ancora a carico della famiglia Bocchese, gli ex titolari della Paab.

La vicenda

In questi anni difficili la famiglia è stata costretta a vendere proprietà e immobili, non solo l'azienda ma pure la casa in cui vivevano (anche questa finita all'asta). La svolta a partire dal 2017, nell'ambito di una procedura di gestione della crisi da sovraindebitamento, come previsto dalla Legge 3/2012. Il risultato è stato raggiunto dopo infinite udienze, trattative e incontri: un lavoro affidato a Marco Passantino Negroni, dottore commercialista dello Studio Passantino di Brescia e che era stato nominato prima OCC (Organismo di composizione della crisi) e poi liquidatore.

È stato così avviato un procedimento di liquidazione assistita, proseguito per 5 anni: al termine del detto procedimento, i creditori - seppur pagati solo parzialmente - hanno riconosciuto la buona fede e la correttezza imprenditoriale della famiglia Bocchese, e non hanno presentato alcuna osservazione. Capitolo chiuso e 668mila euro di debiti cancellati.