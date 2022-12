E' morto Ostilio Cesari, storico imprenditore: "Un giorno triste"

"Un giorno triste per tutta la nostra grande famiglia: il nostro caro babbo Ostilio ci ha lasciato questa notte". Così la "famiglia" di Ostilio Mobili, la mattina di Natale, ha dato la notizia della scomparsa di Ostilio Cesari, storico patron e fondatore dell'azienda (insieme alla moglie Pasqua Franzoni) nata nel 1968 e oggi tra i volti più noti nel settore dell'arredamento, con un fatturato che nel 2021 ha sfiorato i 20 milioni e mezzo di euro.

Ostilio Cesari aveva 88 anni: oltre alla moglie Pasqua lo piangono anche i figli Andrea, Gianluigi, Giuseppe e Daniela, la nuore e i nipoti, la pronipote Anastasia. La camera ardente è stata allestita nella sede di Ostilio Mobili di Capriolo (Via Palazzolo 120): il funerale sarà invece celebrato martedì pomeriggio alle 14.30 nella chiesa prepositurale di Capriolo.

La storia di Ostilio Mobili

Una storia che come detto comincia da lontano. Correva l'anno 1968 quando vede la luce il Mobilificio Ostilio, il primo negozio per la vendita al dettaglio di mobili e arredi a Capriolo. Nella seconda metà degli anni Settanta il negozio cambia denominazione in Ostilio Mobili: nel 1977 l'esordio in azienda del figlio Andrea, nel 1980 anche di Gianluigi, Giuseppe e Daniela. La crescita è stata costante negli anni, con ampliamenti e nuove aperture: nel 2017 viene inaugurato il primo store a Brescia, in collaborazione con Veneta Cucine.

Da sempre vicino al territorio e alla comunità, Ostilio Cesari è stato sponsor e sostenitore di associazioni e realtà sportive bresciane, dal ciclismo al calcio. Il figlio Giuseppe fu presidente del Brescia Calcio Femminile, la società lo ricorda con una nota: "E' con profondo cordoglio che piangiamo le scomparsa di Ostilio Cesari. Non voleva mai mancare a una partita delle Leonesse. Un abbraccio sincero alla famiglia per questa perdita dolorosa".