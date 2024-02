Lavoro: il partner giusto per la carriera professionale è alla ricerca di talenti per importante azienda di Gavardo

Importanti e imperdibili novità in ambito lavoro sul territorio bresciano. Se siete alla ricerca di una nuova opportunità professionale nel settore della distribuzione di elettrodomestici ed elettronica di consumo, abbiamo delle ottime notizie per voi.

Manpower ricerca figure professionali per importante azienda di Gavardo

Manpower, l'agenzia per il lavoro leader mondiale presente in 20 regioni in Italia e in 80 paesi nel mondo, sta attualmente reclutando numerose figure professionali per una dinamica ed importante realtà aziendale operante proprio in questo settore. Scopriamo tutti i dettagli.

Le risorse ricercate: requisiti e informazioni utili

Le risorse ricercate si occuperanno della gestione della clientela presso il punto vendita, oltre che degli aspetti organizzativi ed espositivi dello stesso. Se avete una spiccata attitudine alla vendita e vi piace lavorare a contatto con il pubblico, questa potrebbe dunque essere l'opportunità che stavate cercando.

Il candidato/a ideale è in possesso di Diploma o Laurea, ha un ottimo standing, capacità di lavorare in team e una predisposizione ai rapporti interpersonali. È importante anche avere disponibilità full-time al lavoro su turni, compresi i giorni festivi.

Il luogo di lavoro è a Gavardo, in provincia di Brescia. L'azienda investe molto nella formazione del personale e offre un periodo di training presso una sede dedicata appositamente allo sviluppo delle competenze.

Come candidarsi

Se siete interessati/e e volete fare parte di questa realtà aziendale in crescita, basta inviare la propria candidatura all'annuncio presente al seguente link. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'agenzia Manpower di Gavardo al numero 0365 376054.

Il team di Manpower è a vostra disposizione per aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi professionali a fornirvi tutte le informazioni di cui avete bisogno.