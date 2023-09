Inaugurato il nuovo polo logistico di Costa Volpino del Gruppo Iseo, storica realtà bresciana (quartier generale a Pisogne) specializzata nella progettazione, produzione e vendita di soluzioni meccaniche ed elettroniche per la gestione intelligente degli accessi. Il gruppo opera attraverso 14 società, di cui 5 siti produttivi in Italia, Francia, Germania e Romania con una rete distributiva internazionale: conta su circa 1.200 dipendenti di cui 500 nel nostro Paese.

Il nuovo polo logistico

Il nuovo polo logistico è stato realizzato al termine di un investimento di oltre 2 milioni di euro, ideato allo scopo di riorganizzare i processi di Supply Chain, con l'obiettivo di ottimizzare la produttività e la capacità di gestione delle attività di spedizione e consegna: il nuovo magazzino, ad altissima tecnologia, si estende in una superficie di 3.750 metri quadrati.

“Abbiamo chiamato questo progetto con il nome di Albatros – spiega Roberto Gaspari, Chief Executive Officer di Iseo Ultimate Access Technologies – perché volevamo ricordare il volatile che possiede l'apertura alare più grande al mondo. Grazie alla sua ampia superficie, infatti, il nuovo centro logistico garantisce un passo in avanti sui temi della sicurezza nelle movimentazioni e della flessibilità in termini di capacità di spedizione. Consideriamo questo momento come uno step importante per proseguire il nostro percorso di sviluppo e confermare la centralità dell'Italia, e di Pisogne, nelle strategie del gruppo”.