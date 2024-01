Beauticon Vallery (NG Group): bonus da 480 euro a tutti i dipendenti

Un bonus da 480 euro per tutti i dipendenti della bresciana Beauticon Valley Holding Società Benefit, conosciuta come NG Group e fondata nel 1959 dalla famiglia Negretti, oggi guidata dal presidente Giannantonio Negretti: azienda leader nel settore della cosmetica, si sviluppa in un network di circa 50 imprese che operano a livello globale, con prodotti venduti e distribuiti in oltre 130 Paesi nel mondo. L'azienda è specializzata in particolare nell'ambito dei prodotti professionale per capelli, soprattutto nella colorazione.

Beauticon Valley è Societa Benefit, e come tale, oltre ai profitti, ha anche l'obiettivo di sviluppare “attività di impatto culturale volte a garantire un beneficio per l'evoluzione e il benessere delle persone, a partire dal territorio in cui è radicata, la città di Brescia: uno degli obiettivi – si legge in una nota dell'azienda – è infatti promuovere la sostenibilità sociale. Per farlo, la holding della famiglia Negretti ha deciso di regalare 480 euro a dipendenti e collaboratori, di cui nello specifico 200 euro per buoni benzina e altri 280 euro in formato tessera shopping da spendere nei negozi del territorio”.

Sono circa 30 le famiglie che beneficeranno del bonus: “Lo scopo di Beauticon Vallery – spiega il presidente Giannantonio Negretti – è perseguire la felicità di tutti quanti ne facciano parte. Ci sembrava doveroso iniziare da coloro che ogni giorno si impegnano in prima linea per noi, ovvero i dipendenti e i collaboratori del gruppo”. Negretti, ricordiamo, è inoltre autore del libro “La cosmetica umanistica”: nel suo settore, un “manifesto”. A Beautycon Valley è legato anche il Poliestetico di Milano, nato nel 2021 e oggi riconosciuto come la più prestigiosa realtà accademica italiana nel beauty.