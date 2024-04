Maxi-fabbrica di pet food della Nestlé: 472 milioni di euro e 300 posti di lavoro

“Nestlé ha individuato a Mantova il sito ideale per costruire la sua nuova fabbrica di produzione di pet food umido, con un investimento complessivo di 472 milioni di euro. La volontà di rafforzare la propria presenza in Italia conferma la rinnovata centralità del nostro Paese per gli insediamenti produttivi di importanti aziende globali. Questo progetto si è concretizzato grazie al grande lavoro di supporto del Mimit nei confronti dell’investitore, coadiuvato dal ministero in ogni fase”.

Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso nel commentare il maxi-investimento (da quasi mezzo miliardo di euro) annunciato da Nestlé nell’area industriale Valdaro di Mantova: lavori al via già nel 2025, avvio della produzione entro 2 anni, attesi almeno 300 nuovi posti di lavoro.

L’area industriale Valdaro

“Tutta la filiera istituzionale è allineata per uno dei più importanti investimenti esteri in Italia – commenta il sindaco di Mantova Mattia Palazzi –: 472 milioni di euro, 300 nuovi posti di lavoro, l’inizio della realizzazione del primo semestre 2025 e l’avvio della produzione nel 2027. Otto anni fa Valdaro e le aree logistiche erano solo un problema: una montagna di debiti quelle pubbliche e totalmente invendute quelle private. A distanza di pochi anni, e senza gravare di un solo euro i mantovani, abbiamo condotto e gestito operazioni con multinazionali e imprese italiane per oltre 1 miliardo di euro di investimenti privati e più di 1.500 nuovi posti di lavoro. Era un disastro, oggi è una parte rilevante del futuro di Mantova e del territorio. Con le aziende vogliamo lavorare a progetti condivisi su welfare, nidi, mobilità, residenzialità dei lavoratori. Abbiamo un sacco di idee e vogliamo allargare i benefici di questi straordinari investimenti”.