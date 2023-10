Morandi Steel compie 50 anni e festeggia con un fatturato da 18 milioni di euro. “Noi siamo la nostra storia – spiega Emanuele Morandi, presidente e amministratore delegato –: tutto è inizio da papà Vittorio Martino, per tutti Tino, e dalla sua intuizione di creare una piccola azienda attiva nel commercio dei prodotti in acciaio. Il ricordo per noi è vita e non semplice nostalgia”. L’anniversario verrà celebrato venerdì sera nella sede di Flero dell’impresa fondata il 13 ottobre 1973.

La storia della Morandi Steel

È qui che comincia la lunga storia di Morandi Steel. Dopo una lunga esperienza in Falck, Vittorio Morandi intraprende una nuova avventura e avvia la sua attività nel settore siderurgico: l’azienda, allestita in un magazzino di Via Zara a Brescia, nasce come “Vittorio Morandi, Ferro tubi lamiere”, attiva nel commercio di prodotti in acciaio. Nel 1981 l’azienda si sposta a Flero (e diventa Morandi srl), nel 1984 entra nel board Emanuele Morandi, primogenito di Vittorio, che in breve tempo assume la carica di ad e trasforma la Morandi in spa. Nel 2013 entrano in azienda anche i due figli di Emanuele: Paolo e Francesca.

“Vogliamo festeggiare questo anniversario – continua Morandi – insieme a tutte le persone che ci sono vicine, in particolare con chi ha lavorato e lavora con noi. Le imprese non sono fatte solo da capannoni, macchine e uffici, ma dagli uomini e dalle donne che quotidianamente vivono l’azienda”.

Fatturato a 18 milioni di euro

Qualche numero: Morandi Steel ha chiuso il 2022 con un fatturato di oltre 18 milioni di euro, con un margine operativo lordo (ebitda) di 2,1 milioni, utile netto di 1,076 milioni di euro. L’azienda conta su una squadra di circa 20 dipendenti: è già celebre il centro servizi interno specializzato nella lavorazione laser 3D dei tubi in acciaio al carbonio. Capitolo investimenti: a partire dal 2019 sono operativi due impianti per il taglio laser 3D, mentre è appena stato implementato un sistema Erp che permette di gestire, monitorare e tracciare in tempo reale ogni singola commessa. Installato anche un secondo impianto di pannelli fotovoltaici.