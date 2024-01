Gruppo Bossoni sempre più senza confini: acquisita la Baiauto di Reggio Emilia, storica società di concessionarie di proprietà della famiglia Buratti. Ne dà notizia il Giornale di Brescia: con questa nuova acquisizione il gruppo bresciano arriverà a sfiorare (nel 2024) il miliardo di euro di fatturato, quasi raddoppiato negli ultimi 6 anni, e porterà la sua “flotta” operativa a quota 45 punti vendita su tutto il territorio nazionale (ad oggi sono 40, gli ultimi aperti nel 2023: tra questi anche l'apertura del primo showroom Skoda a Brescia).

Il Gruppo Bossoni

Il marchio Baiauto è operativo in Emilia Romagna (e non solo) ormai dal 1961: conta circa 110 dipendenti e un fatturato di oltre 88 milioni di euro. Entreranno tutti a far parte della grande famiglia Bossoni, brand bresciano fondato nel 1987 e che oggi nel portfolio, oltre ai marchi Bossoni, conta anche Mandolini Auto e Agricar. In ordine alfabetico, tutti i brand del gruppo: Abarth, Alfa Romeo, Audi, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Kia, Lancia, MG, Mercedes-Benz, Mercedes-Benz Vans, Peugeot, Skoda, Volkswagen, Volvo. Con l'acquisizione di Baiauto si aggiungeranno anche i veicoli Seat e Cupra.

L'avventura del gruppo inizia nel 1987, quando Giacomo Bossoni rileva la prima concessionaria Alfa Romeo a Orzinuovi, città dove ancora oggi ha sede il quartier generale. Una rete che un po' alla volta si è estesa a tutto il Bresciano e oltre, fino alla provincia di Cremona (dal 2008), Mantova (dal 2014) e Piacenza (dal 2018). Tra le acquisizioni più importanti, prima di Baiauto: Giorgio Marra spa, Lodigiani srl, Punto Erre-Liberini oltre alle citate Mandolini Auto spa e Agricar spa.