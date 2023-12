Gnutti Transfer attiva parco fotovoltaico da 2,5 milioni di watt

Obiettivo annunciato, e raggiunto: oltre il 70% dell'energia utilizzata dalla Gnutti Transfer spa di Ospitaletto sarà prodotta da fonti rinnovabili. Questo anche grazie al nuovo impianto fotovoltaico (da 2,5 megawatt) che sarà operativo da gennaio: si sviluppa in un'area di oltre 25mila mq, con una produzione annuale prevista di 3,2 milioni di kWh e un risparmio di anidride carbonica (CO2) stimata in quasi mille tonnellate l'anno. L'impianto è stato definitivamente completato in questi ultimi giorni.

Il cammino "green" di Gnutti Transfer

Gnutti Transfer non è nuova all'innovazione sostenibile: “Dal 2010 al 2022 – si legge in una nota diffusa dall'azienda – l'impatto energetico della sede produttiva è già stato ridotto del 35%, con oltre 300 tonnellate l'anno di minori emissioni di anidride carbonica. Gli interventi eseguiti hanno visto il passaggio ad un'illuminazione completamente a led, la coibentazione di uffici, la realizzazione di un nuovo capannone ad elevato risparmio energetico e, ultime ma non meno importanti, la completa eliminazione dell'amianto e la progressiva eliminazione della plastica”.

La storica azienda bresciana, fondata nel lontano 1955 e oggi specializzata in Transfer Machines, guarda anche al futuro: “Un importante progetto – continua la nota di Gnutti Transfer – riguarderà l'ammodernamento dei fabbricati industriali con il fine di dotarli di una migliore coibentazione. Insieme a questo, nel 2024 si attiverà un nuovo sistema di aspirazione nel reparto verniciatura, che garantirà emissioni in atmosfera a impatto zero, la sostituzione dei lucernari a tetto dei capannoni e la graduale sostituzione dei sistemi di riscaldamento con generatori innovativi”.