La festa per i 101 anni di attività della Gnutti Carlo spa

Cento anni.. più uno: la Gnutti Carlo spa ha festeggiato con i propri collaboratori (e rispettive famiglie) i primi 101 anni di attività del gruppo. All'open day, in programma domenica nel quartier generale di Maclodio, hanno partecipato più di 700 persone: “È stata un'occasione di aggregazione e festeggiamenti – fa sapere l'azienda in una nota –: i collaboratori hanno avuto l'occasione di mostrare alle loro famiglie il luogo in cui lavorano, passando dalle aree produttive all'Academy all'area espositiva dei componenti prodotti e lavorati negli stabilimenti del gruppo”.

Sono stati premiati i dipendenti Fabio Rocchi e Giuseppe Piovanelli, che hanno ottenuto il riconoscimento della “Stella al merito del lavoro” e per tutti coloro che hanno prestato servizio per almeno 30 anni: Giancarlo Pansi, Anna Maria Pagliari, Silvana Toninelli, Elena Bertinelli, Bruna Beretta, Daniela Consolandi, Enrica Boglioni, Andrea Zani e Fausto Zammarchi. Premiato anche Francesco Porto, lo studente vincitore della borsa di studio intitolata ad Antonio Alghisi.

Il gruppo Gnutti Carlo

La Gnutti Carlo spa è considerata azienda leader nel mondo nello sviluppo e produzione di componenti per il valve train. Il gruppo è player di riferimento nella fornitura di componenti complessi in alluminio e magnesio pressofuso per l'automotive e le telecomunicazioni, nello stampaggio ad iniezione di materiali termoplastici e nello sviluppo e produzione di pompe olio e pompe per liquido di raffreddamento. Ad oggi, il gruppo conta più di 4mila collaboratori e 12 stabilimenti tra Europa, America e Asia.