Il fatturato tiene nonostante il calo degli ordini e la contrazione dell'inflazione: è questo, in estrema sintesi, quanto emerge dai dati consolidati preliminari del bilancio 2023 di Gefran Spa, azienda (quotata in Borsa) di Provaglio d'Iseo specializzata nella progettazione e realizzazione di strumenti e sistemi integrati per diversi settori industriali, dalla lavorazione delle materie plastiche all'industria alimentare, farmaceutica, macchine per imballaggio e per pressofusione. Il gruppo conta circa 650 dipendenti e filiali produttive anche in Svizzera, Brasile, Stati Uniti e Cina, commerciali in Italia, Francia, Germania, Svizzera, Gran Bretagna, Belgio, Stati Uniti, Brasile, Cina, Singapore e India.

Gefran: i numeri del bilancio 2023

Qualche numero. I ricavi nel 2023 ammontano a 132,8 milioni di euro, in lieve flessione (-1,6 milioni, pari al -1,2%) rispetto al 2022: anche se, riferisce l'azienda in una nota, “al netto dell'effetto negativo portato dalla variazione dei cambi, pari a 1,9 milioni di euro, i ricavi sarebbero sostanzialmente allineati al dato dell'esercizio precedente (+0,2%)”. In tutte le aree geografiche dove opera il gruppo si registra comunque una “contrazione diffusa”: -1,9% in Italia, -2,2% in America, -1,8% in Asia. Nell'esercizio 2023 si rileva una diminuzione della raccolta ordini pari al -9,2%, in particolare nel settore dei componenti per l'automazione (-5%) e dei sensori (-11,3%): i componenti per l'automazione hanno fatto comunque registrare un trend di ricavi pari al +1%, segno negativo (-2,8%) per le vendite dei sensori.

Il margine operativo lordo (ebitda) si attesta a 24,1 milioni di euro, pari al 18,2%, in lievissima contrazione (-0,5 milioni rispetto al 2022): la posizione finanziaria netta è anch'essa positiva, pari a 22,7 milioni di euro (24,3 milioni alla fine del 2022). Per l'esame dei risultati consolidati preliminari, il Consiglio di amministrazione (sotto la presidenza di Maria Chiara Franceschetti) si è riunito il 14 febbraio.