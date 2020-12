Brescia: corsi gratuiti per lavoratori in cassa integrazione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Corsi gratuiti di aggiornamento per i lavoratori sospesi che beneficiano di trattamenti di integrazione salariale in deroga con causali Covid-19.Per tutti coloro che beneficiano di trattamenti di integrazione salariale in deroga con causali Covid-19 l'Ufficio Servizi al Lavoro del Gruppo Foppa organizza corsi brevi e gratuiti a distanza dedicati alla crescita e all’aggiornamento personale e professionale, al potenziamento delle proprie capacità individuali e relazionali, accessibili facilmente da casa.

A partire da giovedì 10 dicembre inizierà il corso di Excel Intermedio; la formazione a distanza si svolgerà nei pomeriggi del 10, 11, 14, 15, 18 e 21 dicembre dalle 15.00 alle 18.00. L’iscrizione dovrà essere formalizzata entro e non oltre giovedì 03 dicembre 2020. Per iscriversi e avere maggiori informazioni, contattare la referente Chiara Zangrandi allo 030 383368 int. 5 oppure scrivere una mail all’indirizzo: zangrandi@foppagroup.it