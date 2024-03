Azienda di trasporti in difficoltà: è alla ricerca di oltre 30 autisti

All’ormai cronica carenza di conducenti di bus, Arriva (la società che gestisce il trasporto su ruote extraurbano) risponde con uno corso gratis per “formare la nuova generazione di autisti”. E chi supererà le selezioni e la formazione avrà garantito un posto di lavoro full-time. L’iniziativa, già attiva in diverse città, nata con la collaborazione di Enaip Lombardia (Ente Nazionale Acli Istruzione Professionale) si chiama Arriva Accademy è ha l’obiettivo di sopperire alla mancanza di conducenti di corriere. Stando alle stime del segretario provinciale Uil -Trasporti Alberto Gasparini, mancherebbero all’appello circa 30- 40 autisti.

Come candidarsi

Il corso gratuito durerà 320 ore, spalmate due settimane: è rivolto ai disoccupati che abbiano già compiuto 21 anni e siano in possesso della patente B, ma non della D (necessaria per guidare i bus) e del Cqc, la carta di qualificazione del conducente. Durante la formazione è prevista l’assunzione part-time, che diventerà full-time una volta ottenuti i certificati.

Requisiti e selezioni

Per candidarsi è necessario registrarsi e compilare il modulo presente sul sito di Einap Lombardia. I requisiti richiesti, oltre ad avere 21 anni compiuti e la patente B, sono: essere disoccupati all’avvio del corso, avere una buona conoscenza e padronanza della lingua italiana e l’idoneità psicofisica per ottenere la patente per il trasporto di persone. Due i giorni per le selezioni, che avverranno nella sede Einap e Acli provinciale di via Corsica 165: il 15 e il 29 aprile.