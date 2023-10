BCC Brescia: in 6 mesi l'utile netto (da record) sfiora i 32 milioni di euro

Utili record per la BCC Brescia, storica banca bresciana – il quartier generale è a Nave, ma conta 61 filiali: è la prima banca locale per numero di filiali in provincia di Brescia – le cui origini si perdono addirittura al XIX secolo, quando a Pontoglio (nel 1898) venne costituita la locale “Cassa rurale depositi e prestiti”, all'epoca con 33 soci. Nei primi 6 mesi del 2023 l'utile netto si attesta a quota 31,7 milioni, +67% rispetto ai 19 milioni dello stesso periodo dello scorso anno: la raccolta globale è di 4,962 miliardi di euro, di cui 3,243 miliardi di raccolta diretta e 1,719 miliardi di raccolta indiretta. Il patrimonio netto supera ora i 320 milioni di euro.

Sono i numeri contenuti nella relazione semestrale di BCC Brescia, resa nota in questi giorni: più di 110mila i conti correnti attivi nelle 61 filiali, a cui lavorano 424 collaboratori. Più di 2mila i nuovi finanziamenti erogati nel primo semestre 2023, per un totale di oltre 185 milioni di euro (128 milioni per le aziende, il restante ai privati).

Il commento del presidente

Il commento del presidente Ennio Zani: “Nel contesto di un anno complesso, la banca ha confermato la sua capacità di sostenere l'economia del nostro territorio e generare redditività, con scelte che non perseguono obiettivi temporanei ma visioni di medio e lungo termine. È il segno che il modello di servizio e di business, unitamente alle scelte strategiche pianificate in passato, si confermano efficaci per continuare ad essere banca di riferimento nelle aree storiche di insediamento, ma anche di avere la capacità d essere attrattivi e proporsi efficacemente in nuovi territori di sviluppo”.