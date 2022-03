Imprenditori russi nel Bresciano: aperte più di 50 aziende tra commercio e ristoranti

Sono più di 50 le imprese attive sul territorio bresciano guidate da imprenditori di origine russa. E' il censimento (sommario) reso noto dal Corriere della Sera sulla base di uno studio realizzato dalla Camera di Commercio di Brescia. Un'istantanea che rende solo in parte l'idea della presenza russa nell'economia nostrana: a queste, infatti, andrebbero aggiunte le aziende sì bresciane ma a controllo russo, di cui non si conosce il dato preciso. E quelle censite andrebbero poi ulteriormente classificate: quante sono quelle gestite da immigrati, che di fatto è come se fossero italiani, e quelle invece gestite “a distanza” da holding finanziarie e affini?

Cosa fanno le imprese russe a Brescia

Nel dettaglio, comunque, si segnalano 15 aziende attive nel commercio al dettaglio, la categoria più numerosa: seguono 8 imprese di costruzioni, 6 società della ristorazione, altre 6 al comparto Ict (le tecnologie dell'informazione e della comunicazione), infine un'attività agricola e un'attività manifatturiera industriale. A completare il quadro altre 5 società il cui operare non è precisato.

Sono invece ben più numerose le imprese ucraine, in totale 185 nel solo territorio bresciano. Ma molte di queste (come da appunto di qualche riga fa) sono in realtà gestite da immigrati che si sono trasferiti in Italia, e qui vivono e lavorano.