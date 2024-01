Il viaggio verso il Brasile di due giganteschi reattori bresciani

ATB Group annuncia la prima consegna del 2024: si tratta di due giganteschi reattori HDT, attualmente in viaggio (in nave) per raggiungere la raffineria Petrobras Replan di Paulínia, nello Stato di San Paolo, in Brasile. L'incarico (milionario) è stato commissionato da Toyo Setal e consiste nella fornitura di due idroreattori a diesel in vanadio e acciaio, con rivestimento interno in SS347. Un intervento che consolida la presenza di ATB nel mercato brasiliano, che conta oggi 59 impianti installati nel Paese, a partire dal 1974.

ATB Group

ATB Group, quartier generale ad Artogne in Valcamonica, è un gruppo industriale italiano attivo a livello internazionale con più di 1.500 dipendenti. La società opera con 4 divisioni principali: Heavy Equipment per i settori Oil&Gas e Power Generation; Hydro Mechanical Equipment, apparecchiature per centrali idroelettriche; Renewables, apparecchiature elettromeccaniche per piccole centrali idroelettriche e turbine eoliche; Civil Construction & Industrial Services, complessi industriali, opere infrastrutturali, gestione di impianti siderurgici a ciclo completo, intervento di bonifica e demolizione.