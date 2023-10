Aso H&P: 23 milioni di euro per un nuovo stabilimento in India

Il gruppo Aso H&P, quartier generale a Oppeano (Verona) ma le cui origini si perdono a Ospitaletto, ancora oggi a controllo bresciano con le famiglie Artioli e Uberto, alla fine di agosto ha siglato con successo l’accordo con un pool di banche (Bnl Bnp Paribas in qualità di banca agente, poi UniCredit, Banco Bpm e Banca Ifis) per un finanziamento da 23 milioni di euro a supporto di un investimento in India per la realizzazione di un nuovo stabilimento.

I dettagli dell'operazione

La fabbrica andrà ad occupare 150 addetti e, si legge in una nota, “consentirà al gruppo di servire direttamente il mercato locale indiano e asiatico, in forte crescita, e a mitigare i cicli economici del mercato europeo”. Il gruppo Aso H&P nell’operazione è stato assistito da Equita K Finance (Clarfield International), parte del gruppo Equita, in qualità di advisor finanziario, dallo studio legale Mendolia & Partners che ha seguito gli aspetti legali e da Pirola Pennuto Zei & Associati per gli aspetti fiscali. Benedetti&Co. ha assistito il gruppo in qualità di consulente per tutte le fasi del progetto in India oltre che nella predisposizione del business plan: il pool di banche è stato infine assistito dallo studio legale K&L Gates.

Aso H&P è tra i leader mondiali della barra cromata nel settore idraulico e pneumatico: come detto ha sede a Oppeano – ma nasce nel 1971 con la Acciai Speciali Ospitaletto, fondata da Aldo Artioli – e siti produttivi in Italia e in Romania, una capacità produttiva installata di 90mila tonnellate, un fatturato (nel 2022) che ha superato i 160 milioni di euro, con un ebitda margin di circa il 12%.