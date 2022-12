Artis con lo Studio H.C.C. per il nuovo “albergo diffuso” di Milano

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Ancora una volta Artis Rubinetterie è a fianco del rinomato studio milanese H.C.C., guidato dall’architetto Umberto Carlos Calloni, nella messa a punto di un innovativo progetto volto a rendere accogliente e aperta alle modalità contemporanee l’ospitalità milanese. Sta nascendo, infatti, in via Nerino, nei pressi del centro città, un “albergo diffuso”, esperimento all’avanguardia nel panorama metropolitano. L’insieme di alloggi, ideali per ospitare i turisti ma anche studenti e lavoratori, costituisce un’offerta residenziale alternativa che coniuga i servizi tipici di un hotel con la valorizzazione sostenibile di edifici preesistenti.



Questa formula ricettiva tutta made in Italy, sorta per favorire lo sviluppo turistico dei piccoli borghi, è stata dunque trasposta alla grande realtà milanese per un’inedita esperienza di ottimizzazione del territorio urbano. Gli ambienti sono stati progettati da Calloni secondo il gusto ordinato e pulito dell’interior-design contemporaneo, all’insegna dell’equilibrio tra estetica curata e disposizione funzionale di spazi e oggetti. In assoluta coerenza con le linee essenziali predilette dell’architetto, per le stanze da bagno è stata selezionata la serie STILO nelle raffinate finiture oro spazzolato e “tuscany”. Con la sua sobrietà stilistica al passo coi tempi, la collezione firmata Artis completa l’arredamento apportando un tocco unico a un contesto fuori dagli schemi.