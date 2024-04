Non è il primo, per fortuna non sarà l’ultimo: anche il Comune di Bovezzo ha revocato la cittadinanza onoraria al dittatore Benito Mussolini. Gli venne conferita il 18 maggio 1924, come in tantissime altre città italiane su spinta dello stesso regime fascista: a un secolo esatto dall’accaduto, sono tanti i municipi che con orgoglio hanno deciso di stralciare dal proprio presente una pagina tanto nera della storia d’Italia. Così anche Bovezzo nel corso dell’ultimo consiglio comunale.

“Abbiamo accolto l’istanza dell’Anpi Valle del Garza presentata l’11 aprile scorso – ha detto la sindaca Sara Ghidoni –: è doveroso fare un passo indietro e valutare bene qual è stata la storia, capirne i presupposti e capire cosa succedeva in quegli anni a Bovezzo”. Sul tema è stato chiamato a intervenire lo storico Firmo Novaglio, autore insieme a Mauro Abati del volume (il primo di una trilogia) “La Valle del Garza e il Bresciano in camicia nera”.

L’intervento dello storico Firmo Novaglio

“Cento anni fa meno un mese, il 18 maggio 1924 – ha spiegato Novaglio – il consiglio comunale di Bovezzo, presieduto da Carlo Rota, conferiva la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini. In quegli anni furono migliaia le cittadinanze onorarie conferite a Mussolini: un fenomeno di tali dimensioni non per spontaneismo o convinzione, ma per un’adesione fortemente sollecitata dal regime, parte di un preciso disegno politico teso ad alimentare il culto del duce. La concessione dell’onorificenza fu imposta dall’alto agli oltre 8mila Comuni italiani come tassello della fascistizzazione dello Stato. Le amministrazioni democratiche, ricordiamo, vennero tolte di mezzo e sostituite da commissari prefettizi: così successe anche a Nave”.

Continua lo storico Firmo Novaglio: “Il primo esperimento fu del 21 aprile 1924, in occasione della prima celebrazione del Natale di Roma, la festa del lavoro istituita in sostituzione del rosso Primo Maggio: in quell’occasione il Comune capitolino conferì la cittadinanza a Mussolini. Lo merito questo riconoscimento solenne, si chiedeva lo stesso Mussolini: domanda all’epoca retorica ma oggi non più, a cui possiamo dare risposte puntuali e storicamente motivate. La prima onorificenza su un grande successo d’immagine, tanto che il governo decise di generalizzare il riconoscimento in tutto il Paese. La cittadinanza onoraria andava riconosciuta entro il 23 maggio (a Nave e Bovezzo fu il 18), una data non a caso: il 24 cadeva infatti il nono anniversario dell’entrata in guerra dell’Italia nella Prima guerra mondiale e sarebbe stata inaugurata la nuova legislatura del parlamento, dai presupposti liberticidi e antiparlamentari. Fu segnata, il successivo 10 giugno, dall’uccisione di Giacomo Matteotti, socialista e antifascista, di cui Mussolini si assunse la responsabilità politica, morale e storica”. Fu l’inizio di un ventennio di buio.