L'Hi-Tech bresciano che vola nel mondo: in 6 mesi vendite per 103 milioni

Commesse per 174 milioni di euro, +22% sull'anno scorso: i ricavi sfiorano i 103 milioni, +16%. Sono alcuni dei dati più significativi relativi al primo semestre 2023 del gruppo bresciano Antares Vision, quartier generale a Travagliato e multinazionale considerata tra i leader nei settori della tracciabilità e del controllo qualità, che garantisce la trasparenza di prodotti e filiere attraverso la gestione integrata (e hi-tech) dei dati.

Nei primi 6 mesi del 2023, in particolare, il gruppo ha registrato un incremento degli ordini del 22,5%: il settore Life Science registra un incremento del 30%, mentre il settore FMCG (Fast-Moving Consumer Goods) evidenzia una crescita del 6%. Su base geografica, l'aumento delle commesse è stato trainato dal Nord America, da Europa Orientale, Africa e Medio Oriente.

Ricavi a 102,8 milioni di euro

Sul fronte dei ricavi, il primo semestre si chiude con un fatturato netto consolidato pari a 102,8 milioni di euro, in crescita come detto del +20% rispetto allo stesso periodo del 2022. Le società acquisite lo scorso anno (ACSIS, Packital e Vescovini, Smart Point) hanno contribuito alla crescita per il 4,9%. I ricavi sono così suddivisi per aree geografiche: 46 milioni di euro nelle Americhe (il 45%), 25,2 milioni in Europa (24%), 14,7 milioni in Italia (14%), 9,3 milioni in Africa e Medio Oriente (9%), 7,6 milioni in Asia e Oceania (7%). Il settore Life Science vale 58,1 milioni di euro, 44,7 milioni il settore FMCG. Alla luce dei risultati del primo semestre, nel 2023 si prevedono ricavi complessivi tra i 245 e i 250 milioni di euro, con una stima di crescita compresa tra il 10 e il 12%.