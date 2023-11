Bilancio record per A2A: utili per 402 milioni di euro in soli 9 mesi

Bilancio record per A2A: in soli 9 mesi, da gennaio a settembre, la Life Company (anche) bresciana ha registrato un utile netto di 402 milioni di euro, +26% rispetto all'analogo periodo dello scorso anno, che fu già da primato. Al rialzo anche il margine operativo lordo (ebitda), a quota 1,354 miliardi, +19% rispetto ai primi 9 mesi del 2022: cala invece il fatturato, oggi a quota 10,952 miliardi, -35% rispetto allo stesso periodo del 2022 a seguito prevalentemente della contrazione dei prezzi di energia elettrica e gas sui mercati.

I risultati dei primi 9 mesi

Lo rende noto la società in una nota. “I risultati di questi 9 mesi – commenta l'ad Renato Mazzoncini – confermano la solidità del percorso di crescita intrapreso dal gruppo. Nel corso dell'anno abbiamo investito circa 800 milioni per la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici ed eolici, per il potenziamento delle reti e per il recupero di materia ed energia. Abbiamo incrementato del 27% la produzione eolica e fotovoltaica: attraverso accordi con clienti (Noi2) e produttori (Enfinity) possiamo mettere a disposizione una quota sempre maggiore di energia green, consolidando il nostro ruolo di player a supporto della transizione ecologica del Paese”.

Altri numeri compresi nella relazione al 30 settembre: i clienti mass market raggiungono quota 3,5 milioni, quasi mezzo milione in più rispetto al 2022. Investiti 796 milioni di euro per lo sviluppo di impianti per la produzione di energia green e per il potenziamento e l'efficientamento delle reti. Aggiornate le stime sulla chiusura del 2023: ebitda previsto tra 1,88 e 1,92 miliardi di euro, utile netto ordinario tra 550 e 570 milioni.