Movida fuori controllo: folle di ubriachi, risse riprese con lo smartphone

Movida fuori controllo, un altro weekend da dimenticare in pieno centro a Brescia: tra sabato e domenica sui social sono stati pubblicati vari video che raccontano per immagini solo una piccola parte di quello che potrebbe essere successo tra locali e luoghi di aggregazione.

Tra questi anche il filmato – pubblicato sulla pagina di “Brescia che non vorrei” – in cui si vede, nella zona di Via Trieste (dunque non lontano da Piazza Arnaldo e Piazza Tebaldo Brusato) una zuffa che coinvolge diversi ragazzi.

Il video della rissa

Alcuni di loro si scagliano contro un giovane che poi viene portato via, forse da un amico, prima che la situazione potesse degenerare. Chi ha pubblicato il video scrive di una bottiglia rotta in testa, ma dalle immagini tale evidenza non emerge con certezza.

Negli altri filmati ragazzi discutono di un presunto pestaggio, mentre un'ambulanza arriva in pieno centro per soccorrere un giovane rimasto ferito. Non sono mancati ovviamente gli interventi per chi ha alzato troppo il gomito: l'ultimo sabato notte alle 1.30 in Via Odorici, per un ragazzo di 19 anni.