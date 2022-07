Terribile incendio al parco: paura dal benzinaio e in una pizzeria

Il boato e poi le fiamme che, in pochi secondi, si sono levate in cielo: visibili anche a chilometri di distanza, hanno scatenato il panico tra i residenti della zona e non solo. Sono da poco passate le 23.15 di una tranquilla domenica d’estate, quando nell’area verde di via Zette, a Salò, scoppia un grosso incendio: l’allarme viene dato tempestivamente - e per fortuna - dalle tante persone che hanno notato le fiamme. Tra loro anche i clienti della vicina pizzeria Adamello.

La situazione era ad altissimo rischio: il parco confina con il distributore San Marco e per lunghi istanti si è davvero temuto che l’incendio si propagasse all’area di servizio. Così non è stato, per fortuna, grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco di Salò e di Brescia. Il loro lavoro è cominciato proprio dalla zona del parco adiacente alla pompa di benzina. Mentre i pompieri lottavano per domare le fiamme e tenerle lontane dal distributore, come dalle abitazioni e dai locali della zona, i carabinieri di Salò hanno messo in sicurezza l’intera area: la strada è stata transennata e chiusa al traffico, dato che un traliccio dell’alta tensione è caduto a terra a causa del rogo.

L’intervento è durato parecchie ore, ma non si registrano feriti o intossicati, né danni all’area di servizio. Per i residenti - come detto - tanta, tantissima paura e qualche lieve disagio: la corrente è stata tolta per qualche ora, per consentire il ripristino del palo della luce danneggiato.

Le cause all’origine del rogo sono ancora al vaglio dei vigili del fuoco, ma sembrano due le ipotesi più probabili. Ad originare le fiamme potrebbe essere stata una sigaretta accesa gettata da un passante nell’area verde, ma non si esclude nemmeno che sia stato un sovraccarico di corrente a generare la scintilla da cui sarebbe poi divampato il rogo.