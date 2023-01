In piazza Loggia è esploso un 'geyser' alto più di 4 metri

Una ventina di minuti dopo mezzogiorno, un 'geyser' alto più di 4 metri (vedi foto sotto) è esploso da un tombino di Piazza Loggia, situato sul marciapiede di fronte al Monte di Pietà Vecchio, all'angolo con il vicolo di via Alessandro Volta. L'acqua ha poi iniziato a scorrere verso Piazza Vittoria e Corsetto Sant'Agata.



Nulla di preoccupante: la rottura del tubo è avvenuta nel corso dell'allestimento del palco per il concerto inaugurale di "Brescia Capitale italiana della cultura 2023" (qui il programma del weekend di festa). Gli operai stavano riempendo con l'acqua i grossi contenitori che faranno da contrappeso alla pensate struttura tubolare. I tecnici di A2A sono già al lavoro per sistemare il guasto.



Fonte video e foto: Facebook – Brescia che NON vorrei