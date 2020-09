Matteo Salvini a Roncadelle: "Gli unici razzisti sono a sinistra"

L'arrivo di Matteo Salvini al parco delle Montagnette di Roncadelle. Il leader leghista è stato accolto dalla folla, ammassata sui gradini dell'arena, da applausi scroscianti. Bermuda e t-shirt, Salvini è salito sul palco, concentrando su di sè le attenzioni. Dopo aver ringraziato i presenti - e presentato la candidata sindaca del centro destra Elisa Regosa - ha attaccato duramente la ministra Azzolina sulle misure adottate per l'imminente inizio della scuole.

Un intervento breve in cui l'ex ministro dell'interno ha rimarcato i temi a lui cari: dallo sbarco dei migranti in Sicilia, al processo per il caso Open Arms. "Il mio problema non è il colore della pelle: gli unici razzisti rimasti in Italia sono a sinistra e vanno in giro con la bandiera rossa", ha detto .