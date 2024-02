Senza benzina, lascia l'auto in mezzo alla tangenziale: coda di chilometri

Ancora code e rallentamenti sulla Statale 42, la cosiddetta tangenziale che attraversa la Valcamonica. A mandare in tilt la viabilità della trafficata strada, nella mattinata di oggi (mercoledì 21 febbraio) non è stato un incidente, come spesso accade.

A bloccare la circolazione, in direzione del Lago d’Iseo, un’auto letteralmente abbandonata - di traverso e senza che venissero apposti, come prevede la normativa, i triangoli di emergenza - in mezzo alla carreggiata, all’altezza dello stabilimento Lucefin di Esine. All’interno della macchina, piuttosto datata, che intasava il traffico non c’era però nessuno. Scattata la segnalazione, sono intervenuti i carabinieri di Breno, che hanno immediatamente avviato gli accertamenti del caso per risalire al proprietario.

Il cerchio si è chiuso pochi minuti dopo, quando i militari hanno visto il proprietario dirigersi a piedi verso l’auto con alcune taniche di carburante tra le mani. Rimasto a secco di benzina, l’uomo aveva abbandonato il veicolo, come nulla fosse, in mezzo alla carreggiata: incurante dei rischi e degli incidenti che avrebbe potuto causare, si era poi diretto a piedi verso la prima area di servizio. Riempito il serbatoio, l’auto è ripartita. Ma il portafoglio dell’automobilista si è alleggerito: è stato infatti sanzionato per intralcio alla circolazione.