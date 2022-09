Alluvione nelle Marche, 9 morti e distruzione: i pompieri bresciani salvano 8 anziani

E' di nove morti e quattro dispersi il bilancio dell'ondata di maltempo che si è abbattuta sulle Marche, dove in poche ore sono caduti oltre 400 millimetri d'acqua. Diversi i corsi d'acqua che sono straripati. A comunicarlo il dipartimento della Protezione Civile, dopo una verifica con le autorità locali. Il bilancio potrebbe aggravarsi ulteriormente.



In zona Senigallia è stata inviata anche una squadra del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Brescia, con specializzazione SFA (soccorso in ambiente fluviale): i pompieri bresciani hanno aiutato i colleghi anconetani al salvataggio di 8 persone anziane, bloccate in casa da fango e mobili.