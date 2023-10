Aereo ribaltato in un campo dopo l’atterraggio: illeso il pilota

La buona notizia è che nessuno si è fatto male, tanto meno il pilota: protagonista di un brusco atterraggio, in un campo alla Sacca di Esine, a bordo di un aereo ultraleggero che è finito letteralmente ruote all’aria. Nel pomeriggio l’aereo è stato avvistato, filmato, condiviso sui social (sulle pagine de Il Marpione Camuno): per lunghi attimi si è temuto il peggio e sul posto, a seguito di segnalazione, sono arrivati i carabinieri. Tutto è bene quel che finisce bene, almeno stavolta: l’aereo si è ribaltato solo dopo l’atterraggio e il pilota ne è uscito illeso.

La dinamica

Alla guida del velivolo un 70enne residente a Darfo Boario Terme. Proprio da Darfo sarebbe decollato, con l’obiettivo di atterrare a Esine dopo un breve sorvolo. Così è stato, o così per lo meno doveva essere: al momento dell’atterraggio, alla Sacca, il velivolo avrebbe perso aderenza a causa del terreno sconnesso. E alla fine è finito a ruote all’aria.

Il pilota si sarebbe allontanato dal velivolo con l’intento di recuperarlo se non in giornata, il giorno successivo. Ma quell’aereo ribaltato, che pareva precipitato e senza nessuno a bordo, ha fatto agitare non pochi animi in una calda domenica di ottobre. Tutto finito prima di sera. Per fortuna.