I pannelli fonoassorbenti per eliminare i rumori

Dedicato soprattutto a chi vive in città, oppure a ridosso di tangenziali, linee ferroviarie e strade trafficate: i pannelli fonoassorbenti sono diventati sempre più un “cult” tra chi necessità di tranquillità, in quanto permettono di isolare l'ambiente dal punto di vista acustico (a differenza di quelli fonoisolanti, che comunque almeno in parte eliminano il rumore). Con una gustosa novità per gli appassionati di design: ovvero ne esistono versioni così “estetiche” da poter diventare elementi d'arredo per la casa.

I pannelli fonoassorbenti

Ne esistono di diverse tipologie, ma in particolare sono 6 quelle più diffuse (e richieste) sul mercato: si va dai pannelli fonoassorbenti resistivi, realizzati con materiali porosi, ai pannelli fonoassorbenti per risonanza, che limitano la diffusione del rumore grazie a una struttura vibrante. E ancora, i pannelli fonoassorbenti per risonanza a cavità, dotati di fori che intrappolano le basse frequenze, oppure i pannelli fono-diffondenti, che invece assorbono le frequenze medie e alte. Per concludere, i pannelli in isolmix, realizzati in materiale riciclato, e i pannelli a specchio, realizzati in vetro.

Possono essere realizzati in forme, colori e materiali differenti: tra i più noti ci sono i pannelli fonoassorbenti in metallo, per uno stile più contemporaneo, i pannelli in legno e sughero, quelli in tessuto.

Pannelli fonoassorbenti: dove metterli?

Ma dove li mettiamo i pannelli fonoassorbenti? Ci sono varie soluzioni, tra cui i pannelli a soffitto per isolare i rumori che provengono dai piani superiori, i pannelli a parete che eliminano i rumori che provengono dall'esterno (o dalle stanze adiacenti), i pannelli a pavimento, pensati appunto per isolare il piano di calpestio (anche dal rumore dei passi).

I pannelli possono essere montati anche in seconda battuta, quando un'abitazione ne è sprovvista: esistono dei modelli “adesivi”, i più facili da installare, oppure in velcro e velluto, e ancora i pannelli modulari che possono essere installati a incastro. Ma è sempre meglio rivolgersi a un'azienda specializzata.

Prodotti online