Come imbiancare casa

Il rientro dalle vacanze e la messa in ordine della casa con le pulizie di fine estate può essere anche l'occasione per mettere mano alla tinteggiature delle nostre pareti: è noto infatti che con il passare del tempo, l'umidità e mille altre criticità (dallo smog all'usura) i colori dei muri tendono a perdere brillantezza, e rischiano di dare all'ambiente un aspetto poco curato e trasandato. Ecco come intervenire con il fai da te.

Cosa fare prima di cominciare

Non è un lavoro facile, ma nemmeno impossibile: come in tutte le cose, per farlo bene ci vuole tempo (e una buona dose di pazienza). Con alcuni accorgimenti: prima di tutto è necessario verificare lo stato di “salute” delle pareti, ad esempio vedere se ci sono buchi, crepe, insomma se la superficie è ancora uniforme.

Come scegliere la pittura

Anche scegliere e acquistare la pittura (e il colore giusto) non è cosa da poco: per comprare la giusta quantità sarà necessario calcolare i metri quadrati da imbiancare (escludendo le porte e le finestre) e moltiplicare tutto per due. Consiglio degli esperti: anche se le pareti non sono troppo rovinate, è sempre meglio dare due mani di pittura (così da avere un risultato più uniforme).

Quale pittura comprare

Le conquiste tecniche della modernità ci consentono di poter utilizzare vernici e pitture il più naturale possibili, dunque a basso tasso di inquinamento e soprattutto senza agenti chimici. Le più indicate potrebbero essere le cosiddette “idropitture”: sono prodotti a base di acqua, molto resistenti e con il vantaggio che se si dovessero sporcare, si possono ripulire anche senza perdere il colore.

Lotta dura alla muffa e all'umidità: in casi come questi, con una casa umida o in presenza di soggetti allergici e bambini, il consiglio è quello di puntare su una pittura anticondensa (o termoisolante). Sono prodotti composti anche da particelle di vetro, che riducono la formazione della condensa.

Come imbiancare

La prima cosa da fare è coprire i pavimenti e i mobili con teli trasparenti per metterli al sicuro da goccioline e schizzi di tempera, mentre il battiscopa e gli infissi possono essere protetti con lo scotch di carta che li proteggerà dalle sbavature. Se ci sono buchi sul muro meglio ripararli con lo stucco da stendere con una stecca. Una volta asciutto per livellarlo dovete passare più volte la carta vetrata così da ottenere una parete liscia.

A questo punto dovete versare parte della vernice, circa un terzo, nel secchio. Molte tempere sono pronte all’uso, ma se per voi è troppo densa e quindi difficile da stendere potete allungarla con l’acqua, mescolare e iniziare ad utilizzarla subito, perché una volta diluita non può essere conservata.

Con la vernice pronta potete immergere il rullo all’interno e farlo sgocciolare sulla griglia in modo da eliminare il prodotto in eccesso. Lo stesso procedimento vale quando utilizzare la pennellessa negli angoli.

Ora non dovete fare altro che stendere la pittura partendo dal soffitto formando delle strisce possibilmente dritte, per avere il colore uniforme una volta iniziata una parete meglio terminarla subito per evitare che si asciughi e avere zone con sfumature differenti. Infine, rifinite gli angoli e i profili con il pennello.

Una volta stesa la prima mano in tutta la stanza, per passare la seconda dovete attendere che la parete sia ben asciutta e ripetere l’operazione precedente. Può succedere che cadano delle gocce sui muri, per eliminarle potete passare la carta vetrata. A questo punto prima di togliere i teli dovete aspettare che la tempera sia del tutto asciutta, i tempi variano in base alla stagione e al tipo di vernice utilizzata.

Imbianchini a Brescia

Se il lavoro da fare fosse davvero troppo, o magari troppo complicato e impegnativo, perché non rivolgersi allora ad alcuni professionisti del settore? Pubblichiamo allora alcuni utili indirizzi tra gli specialisti bresciani della tinteggiatura. A Brescia segnaliamo Art Color in Via Manara 5/A (telefono 339 1238760), Biesse Tinteggiature in Via Corsica 99 (telefono 030 2761886) e Andan Decorazione d'interni in Via Dalmazia 79 (telefono 393 3594865).

