In vendita l’ex farmacia, sarà bar o negozio: quanto costa comprarlo

Un tempo farmacia, domani chissà: potrà essere bar, negozio, centro per la cura della persona, ufficio. E’ l’immobile comunale di Viale Venezia, civico 71/A, che il Comune di Brescia ha deciso di mettere all’asta: la gara pubblica si terrà il 24 gennaio alle 10 nella Sala Appalti di Via Marconi 12. L’immobile, come detto, potrà essere destinato a uso commerciale, pubblico esercizio, attività di artigianato di servizio (servizi connessi alla cura della persona) e attività direzionali.

Ha una superficie di 128,5 metri quadrati e si trova al piano terra di una palazzina di tre piani: l’unità in vendita ha un accesso indipendente e comprende un locale principale, soppalcato al piano terra, collegato direttamente al piano interrato dove si trovano altri due ambienti adibiti a deposito e a servizio igienico. Recentemente è stato sottoposto a un intervento di riqualificazione energetica.

Asta e caratteristiche dell’immobile

Il prezzo a base d’asta è stato fissato in 244.150 euro (esclusa Iva), con deposito cauzionale provvisorio pari a 12.207,50 euro. L’asta avverrà tramite offerte verbali in seduta pubblica, secondo il sistema dell’estinzione dei cerini, e verrà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida. Ogni successivo e ulteriore rilancio dovrà essere in aumento rispetto alla prima offerta (non inferiore a mille euro). L’immobile posto in vendita è inserito nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare, e viene venduto a corpo e non a misura, nello stato di fatto e diritto in cui si trova.

L’unità immobiliare è posta in comunicazione diretta con gli spazi pubblici mediante ampia vetrata, dotata di serramento scorrevole di sicurezza a maglie metalliche. Nella zona esterna, immediatamente prospiciente l’immobile, sono presenti 6 parcheggi condominiali ad uso pubblico, facilmente accessibili da Viale Venezia.

Sopralluogo e altre informazioni

Gli interessati a partecipare all’asta dovranno obbligatoriamente effettuare un sopralluogo conoscitivo dell’immobile, da cui dovrà essere redatta apposita dichiarazione da allegare alla documentazione da presentare in sede di gara. Tutte le informazioni per partecipare sono pubblicate nella sezione dedicata del sito web del Comune di Brescia. Per ulteriori chiarimenti è possibile scrivere una mail all’indirizzo patrimonio@comune.brescia.it oppure telefonare al numero 030 2978434.