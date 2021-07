Come scegliere il condizionatore giusto

Guida all'acquisto: ecco come scegliere il miglior condizionatore per la propria casa

Non è mai troppo tardi per scegliere di installare un condizionatore. Anche se sembra che in provincia di Brescia, almeno da un paio di giorni, le temperature si siano lievemente ridotte, per chi non ci avesse ancora pensato questa può essere una buona “finestra” per correre in negozio e concludere l'investimento. Anche approfittando, magari, del Bonus condizionatori che con certi passaggi consente uno sconto fino al 65%. Ma come facciamo a scegliere il modello giusto?

Come scegliere il modello

In particolare esistono due tipologie di condizionatore.

Il condizionatore fisso, che può essere con unità esterna (una macchina interna che diffonde l'aria e il motore che invece si installa, ad esempio, sul terrazzo) oppure senza unità esterna (il motore è sostituito da due bocchette da cui esce l'aria calda incanalata dall'apparecchio interno);

Il condizionatore portatile, che non ha bisogno di interventi di muratura, costa un po' meno ma allo stesso tempo può essere meno efficace: ma di certo ha il vantaggio di essere agilmente spostato da una stanza all'altra.

La potenza adatta ad ogni ambiente

La potenza di un condizionatore (o climatizzatore a dir si voglia, anche se in gergo tecnico quest'ultimo vocabolo è più utilizzato per il raffrescamento di auto e veicoli) solitamente si misura in BTU/h, ovvero British Termal Unit orari: di fatto corrisponde alla capacità di raffreddamento in un'ora.

Queste sono le caratteristiche consigliate dagli esperti:

Per una stanza di 25-30 metri quadrati: condizionatore da 9.000 BTU/h;

Per una stanza di 35-40 metri quadrati: condizionatore da 12.000 BTU/h;

Per una stanza di oltre 40 metri quadrati: condizionatore da almeno 18.000 BTU/h.

