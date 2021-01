Ultimate Gray e Illuminating: i colori di tendenza del 2021 per la casa

Ultimate Gray 17-5104 e Illuminating 13-0647, ovviamente a marchio Pantone: sono questi i colori cult del 2021 per la casa secondo il Pantone Color of the Year, l'attesa selezione che da oltre 20 anni influenza lo sviluppo dei prodotti e le decisioni in materia di acquisti in svariati settori (tra cui moda, arredamento d'interni, design, imballaggio dei prodotti, graphic design).

La scelta del Color of the Year 2021

“In un momento storico in cui le persone cercano di ritrovare energia, lucidità e speranza – si legge in una nota di Pantone – per rinvigorirsi e superare questa continua fase di incertezza, le tonalità che infondono grinta e coraggio rispondono al nostro bisogno di vitalità. Pantone 13-0647 Illuminating è un giallo brillante e allegro che risplende di viviacità, una tonalità calda intrisa del potere del sole; Pantone 17-5104 Ultimate Gray è un richiamo a elementi saldi e affidabili, che durano nel tempo e offrono solide basi”.

Puoi essere definito alla stregua di un “grigio cemento”, o meglio ancora “il colore dei ciottoli sulla spiaggia e di elementi naturali il cui aspetto invecchiato mette in luce la capacità di resistere al passare del tempo”: un colore in grado di “rassicurare con discrezione, favorendo sensazioni di compostezza, fermezza e resilienza”.

Come utilizzarli in casa

Illuminating e Ultimate Gray sono due colori che pur essendo in contrasto e indipendenti riescono a combinarsi alla perfezione, senza che l'uno venga annullato dall'altro. Vediamo come utilizzarli al meglio per le stanze di casa.

Bagno: il giallo è il colore del sole e dell'allegria, perfetto per inserirlo all'interno del bagno, soprattutto se piccolo; per equilibrarlo, basta posizionare degli elementi d'arredo in grigio, stile industriale.

Camera dei bambini: l'Illuminating è la tinta ideale per rendere l'ambiente solare e divertente, ma anche l'Ultimate Grey si adatta perfettamente alla camera. Una delle soluzioni più semplici? Tinteggiare le pareti con il grigio e arredare la stanza con sedie o poltrone in tinta gialla: non da meno la scelta dei mobili.

Camera da letto: il grigio è un colore che permette di ricreare un ambiente calmo e tranquillo, anche in camera da letto. Per dare un tocco di luminosità possiamo posizionare una poltrona gialla che diventerà il centro dell'attenzione. Oppure coperte e cuscini in tonalità senape.

Sala da pranzo: per rendere la nostra sala da pranzo di vera tendenza possiamo tinteggiare le pareti di grigio e coordinarle, con sedie e cuscini, sui toni del giallo. Per creare un effetto armonioso possiamo aggiungere elementi d'arredo come vasi o candele, sia gialli che grigi.

