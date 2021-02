Cambiare il divano, è arrivato il momento: consigli utili e negozi

E' di certo una delle componenti più importanti della nostra casa: in soggiorno, in salotto, comodo e spazioso, l'ideale per rilassarsi anche qualche minuto dopo una lunga giornata di lavoro, magari un pisolino dopo pranzo, spaparanzati in modalità cinema davanti alla televisione, per una partita di calcio o una serie tv. Parliamo del divano, chiaro: vera delizia del nostro arredamento. Per questo è importante scegliere quello giusto, che sia comodo e anche bello da vedersi.

Cambiare divano

Cambiare il divano è una scelta importante: il tempo passa, periodicamente è da fare. Un bel divano può durare decenni: ma sono mille e mille gli imprevisti che ci possono capitare, dagli animali domestici dispettosi - per cui potrebbe tornare utile un copridivano - e indisciplinati a una rottura improvvisa, oppure un trasloco, l'acquisto di una casa più grande. Insomma, di tutto un po'.

Ma se è arrivato il momento di cambiare il divano, meglio guardarsi in giro attentamente prima di arrivare a conclusioni affrettate. Le offerte non mancano, le tipologie di divano (o sofà, per dirlo alla francese) nemmeno. Breve guida all'acquisto.

La scelta del divano

Ci sono tantissime tipologie di divano: meglio dunque essere preparati. La prima cosa da fare, comunque, è prendere le misure: non sia mai che il divano appena acquistato sia troppo grande per la stanza in cui dovrà essere posizionato. Anche qui la variabile è ampia: ci sono i divanetti da poco più di un metro e mezzo fino a maxi-divani da quasi quattro metri. A voi la scelta.

Le tipologie di divano più diffuse: il divano classico, a due o tre posti, il divano angolare, il divano componibile, il divano con penisola (tra i più “cool” degli ultimi anni) e il divano-letto. Tutte queste categorie fanno parte del divano cosiddetto “moderno”: ma gli appassionati possono fare un salto indietro nel tempo in cerca di divani vintage o addirittura pezzi di antiquariato, come il celebre divano ottocentesco. Senza dimenticare gli accessori da abbinarci, che siano una semplice coperta oppure uno spazio ad hoc dove custodire qualche libro da leggere.

Acquistare il divano a Brescia

Guardare e non toccare, questa volta non vale: dopo una bella scorpacciata di siti web, app e ricerche Google, il passo decisivo dev'essere quello di toccare con mano il divano che si vuole acquistare. Anche a Brescia e provincia, ovviamente, non mancano negozi specializzati e con una vasta gamma di offerte e opportunità.

Tra i tanti segnaliamo sicuramente Ikea Brescia, la multinazionale dell'arredo per antonomasia, all'interno degli spazi del maxi-centro commerciale Elnòs Shopping di Roncadelle. Più piccoli, ma non meno forniti, la filiale di Divani&Divani in Via XX Settembre a Brescia, Poltrone & Sofà in Via Emilio Salgari, Mazzoli Design in Via Fratelli Ugoni, Mondo Convenienza in Via Arcangelo Tadini. Sul lago di Garda, a due passi dal Leone Shopping Center, consigliamo infine Bissolo Casa, in Via Tiracollo a Lonato.

