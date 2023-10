Sincette presenta foglio 9: il nuovo groppello affinato in anfora

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Sincette, azienda agricola biodinamica di proprietà della famiglia Brunori, arricchisce la sua produzione con Foglio 9 Riviera del Garda Classico Groppello 2021, un rosso che affina ben dodici mesi in anfora. La realtà vitivinicola, con sede a Polpenazze del Garda (Brescia) sulla sponda bresciana del Lago di Garda, intensifica così il progetto di valorizzazione della varietà autoctona rossa della Valtènesi con una propria selezione massale. Foglio 9 prodotto in 2.300 bottiglie e 50 Magnum, è frutto di una selezione dei migliori grappoli di groppello gentile e mocasina dalle vigne più vecchie dell’azienda, allevate a guyot su un suolo di origine morenica dalla composizione prevalentemente sabbioso-calcarea. La bassa resa di 50 q.li/ha denota uno stile produttivo votato all’eccellenza e, tramite l’adozione dei principi biodinamici, al rispetto della natura.

I grappoli, attentamente selezionati e rigorosamente raccolti a mano, vengono diraspati, pigiati e delicatamente trasferiti in anfore nelle quali avviene la fermentazione alcolica innescata da lieviti indigeni, seguita da una macerazione di cinque mesi sulle bucce. Questo processo di vinificazione riesce a estrarre maggiori profumi e complessità da una varietà molto delicata qual è il groppello. “

Credo fermamente nel potenziale del nostro autoctono – dichiara il direttore di Sincette Andrea Salvetti –. Con Foglio 9 ho voluto realizzare il sogno di esplorare nuove potenzialità espressive del vino per poterne dimostrare la complessità e l’eleganza”. Dal colore rubino, Foglio 9 presenta al naso note di frutta rossa, con sentori floreali e speziati di garofano e ginepro. In bocca regala un sorso fresco, rotondo e leggermente tannico, con una buona acidità bilanciata da una nota sapida. Il finale è lungo e persistente. Si sposa con carni rosse e alla brace nonché con piatti a base di selvaggina. Foglio 9 Riviera del Garda Classico Groppello 2021 sarà disponibile per il mercato italiano a partire dal mese di ottobre e nei mercati esteri Svizzera e USA.