Non Milano, Torino o qualche altra grande metropoli del Nord: ma nemmeno Brescia. “La camorra più importante oggi risiede a Desenzano del Garda”: parola di Marisa Laurito, intervistata dal giornalista Peter Gomez nel programma “La confessione”. L'attrice e showgirl, incalzata sul tema, non le manda a dire: “La camorra non è solo un problema di Napoli – spiega Laurito –, la camorra è un problema italiano. Oggi la camorra più importante sta al Nord, a Desenzano. Bisogna smetterla di parlare solo di Napoli, è un problema italiano. Camorra, mafia, mafia russa, albanese, cinese.. siamo pieni”.

Ce n'è anche per Gomorra

La polemica (gardesana) è inevitabilmente servita. E non solo, ce n'è anche per Gomorra, il romanzo cult di Roberto Saviano diventato prima un film e poi una serie tv di grandissimo successo. “Ho avuto da ridire – continua Laurito – sulla serialità di Gomorra e sul fatto che all'estero vada quest'immagine dell'Italia. L'Italia è cultura, made in Italy, abbiamo tante cose belle da raccontare. Ma quest'estate, quando abbiamo girato una serie con Sandra Milo e Mara Maionchi, sono andata in un suk, mi riconoscono perché la televisione mi ha portata anche a Marrakech e Tunisi, e mi hanno urlato Ciao, mafia italiana!”. Un bel problema: “Sarebbe meraviglioso risolvere il problema della mafia, volesse il cielo: sarebbe da risolvere quanto prima, ma la vedo difficile”.