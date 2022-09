A tu per tu con la tromba lacustre: un video di impetuosa bellezza

Un altro video di impetuosa bellezza, nel quale è stata immortalata la tromba d’aria che ha colpito il Basso Garda verso le 8 della mattina di oggi, giovedì 8 settembre. Sembra che non abbia toccato terra: i vigili del fuoco e la guardia costiera non hanno notizie di danni a cose o persone. La zona interessata dallo spettacolare fenomeno, pare formatosi davanti alle grotte di Catullo, è quella compresa tra Sirmione, Peschiera e Pacengo di Lazise. Le trombe lacustri nel Nord Italia sono un evento davvero eccezionale, ma non una novità degli ultimi anni.