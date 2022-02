Covid, 1.547 bresciani contagiati e 6 decessi: dove abitavano le vittime

Le precedenti tre ondate lo hanno sempre confermato: il numero dei decessi giornalieri è sempre l'ultimo dato a diminuire. Sembra essere rispettata anche nella quarta ondata la regola che vede diminuire i contagi giornalieri e i ricoveri, ma purtroppo non ancora il numero dei morti. Anche nella giornata di venerdì i contagi sono in calo, 1.547 contro i 1910 di giovedì (qui tutti i dati). Anche il tasso di positività è in calo e si ferma all'8,4%, contro il 10,2 di giovedì.

I decessi riguardano bresciani che vivevano nei Comuni di Cellatica, Iseo, Offlaga, Villanuova sul Clisi, Paitone e Brescia

La situazione in Lombardia

Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-2) e nei reparti (-85). A fronte di 133.783 tamponi effettuati, sono 11.340 i nuovi positivi (8,4%).

I dati:

i tamponi effettuati: 133.783, totale complessivo: 31.158.633

i nuovi casi positivi: 11.340

in terapia intensiva: 216 (-2)

i ricoverati non in terapia intensiva: 2.814 (-85)

i decessi, totale complessivo: 37.493 (+77)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 3.457 di cui 1.362 a Milano città;

Bergamo: 1.052;

Brescia: 1.547;

Como: 716;

Cremona: 397;

Lecco: 278;

Lodi: 211;

Mantova: 581;

Monza e Brianza: 895;

Pavia: 618;

Sondrio: 155;

Varese: 1.023.

La situazione nel Bresciano

Questi i Comuni più colpiti dal virus nella nostra provincia: