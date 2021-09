Il dramma di Agnese: No Vax convinta, è morta di Covid a 39 anni

Ha avuto risalto nazionale la notizia anticipata da Bresciatoday.it della giovane mamma (convinta No Vax) morta al San Raffaele di Milano dopo aver contratto il Covid: Agnese aveva 39 anni e abitava a Piancogno, in Valcamonica, lascia il marito e due figli piccoli. La madre della 39enne è in gravi condizioni al Civile, in terapia intensiva, ricoverata per coronavirus: anche lei non si era vaccinata.

Pare che l'intera famiglia abbia contratto il Covid mentre si trovava in vacanza. Tornata in valle, si è sentita male dopo qualche giorno: è stata ricoverata all'ospedale di Esine dove è risultata positiva, con danni ormai irreversibili ai polmoni e un principio di miocardite. Per questo motivo è stata poi trasferita a Milano, in condizioni disperate.

E' rimasta qualche giorno in ospedale, fino al tragico epilogo. Nel frattempo, come detto, anche la madre è stata trasferita al Civile. La famiglia ha deciso di non celebrare i funerali, nonostante la donna fosse molto conosciuta. Negli ultimi tempi aveva preso posizione contro il vaccino anti-Covid.