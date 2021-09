Covid: a Brescia 58 contagiati, morta una giovane mamma di 40 anni

Al di là dei numeri, anche l'andamento “visivo” suggerisce che forse qualcosa è cambiato (i grafici, come sempre, a fondo pagina): bene il calo dei contagi di questi ultimi giorni, con 58 nuovi positivi in 24 ore in provincia di Brescia e 471 negli ultimi sette giorni, con una media di 67 casi al giorno, in calo del 10,7% sui sette giorni e del 9,5% sui sette giorni precedenti. L'incidenza si attesta a quota 38 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni.

Morta una donna di 40 anni

Un solo decesso per Covid in Lombardia nelle ultime 24 ore, ma altri 3 nelle 48 ore precedenti: tra questi una giovane madre residente in Valcamonica, non vaccinata (per scelta) e scomparsa a soli 40 anni; era ricoverata a Milano, lascia due figli ancora piccoli. La madre sta lottando per la vita al Civile, anche lei non vaccinata e alle prese con una grave infezione da coronavirus.

Sul fronte dei ricoveri, sono 438 i pazienti Covid negli ospedali lombardi, di cui 54 in gravi condizioni in terapia intensiva. Il dato regionale rispecchia a grandi linee i dati nazionali: tra i ricoverati in ospedale i non vaccinati sono la grande maggioranza, tra il 90 e il 95%.

Contagi stabili, anzi in lieve calo anche nel resto della Lombardia. In tutta la regione sono 510 i nuovi positivi: 3.659 negli ultimi sette giorni con una media di 523 casi al giorno, in calo del 5,4% sui sette giorni e del 4,6% sui sette giorni precedenti.

I contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi casi in 33 Comuni. Nel dettaglio:

11 a Brescia,

4 a Montichiari,

3 a Castelcovati, Cazzago San Martino, Lonato, Palazzolo,

2 a Comezzano Cizzago, Roccafranca, Rovato, Torbole Casaglia,

1 a Adro, Borgosatollo, Capovalle, Carpenedolo, Castelmella, Coccaglio, Darfo Boario Terme, Gargnano, Gavardo, Leno, Lumezzane, Montirone, Pavone Mella, Pralboino, Rezzato, Sabbio Chiese, Sale Marasino, Salò, Soiano e Verolanuova.

