Coprifuoco Lombardia, Fontana ha firmato l'ordinanza: le misure previste

Annunciata ormai da giorni, con tanto di richiesta pubblica al Governo, l'ordinanza per il coprifuoco in Lombardia è stata firmata dal governatore Attilio Fontana, nonostante la pressione di Matteo Salvini per mitigarla (facendola slittare all'ultimo). Il documento è stato consegnato al ministro della Salute Roberto Speranza, all'Anci (Associazione nazionale comuni italiani) e ai sindaci dei 12 capoluoghi di provincia regionali. Sarà valida fino al 13 novembre compreso, salvo ulteriori indicazioni (qui il testo dell'ordinanza).

Coprifuoco: le misure previste

Stop a tutte le attività e a tutti gli spostamenti - salvo quelli motivati da lavoro, salute e comprovata necessità - in tutta la Lombardia dalle 23 alle 5 del mattino, a partire da giovedì 22 ottobre. Chiusura, nelle giornate di sabato e domenica, della media e grande distribuzione commerciale, tranne che per gli esercizi di generi alimentari e di prima necessità.

Il ritorno dell'autocertificazione

L'autocertificazione sarà in gran parte simile a quella che si utilizzava da marzo a maggio e in essa bisognerà indicare:

il proprio nome e cognome

i propri recapiti

il motivo dell'uscita dalla propria abitazione dopo le ore 23

In caso di motivi di lavoro bisognerà indicare il datore per consentire un'eventuale verifica successiva alle forze dell'ordine. Per i motivi di urgenza bisognerà specificare la destinazione e la durata dell'uscita. A breve verrà reso pubblico e scaricabile il nuovo modulo.