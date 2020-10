Coprifuoco in tutta la Lombardia, ok del governo: dalle 23 stop attività e spostamenti

Stop a tutte le attività e a tutti gli spostamenti - salvo quelli motivati da lavoro, salute e comprovata necessità - in tutta la Lombardia dalle 23 alle 5 del mattino, a partire da giovedì 22 ottobre. È quanto hanno chiesto all'unanimità i sindaci di tutti i Comuni capoluogo della Lombardia, il presidente dell'Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani), Mauro Guerra, i capigruppo di maggioranza e di opposizione e il governatore Attilio Fontana.

'Coprifuoco' in tutta la Lombardia

Preso atto di quanto rappresentato dal Comitato Tecnico Scientifico lombardo, gli aderenti alla proposta del 'coprifuoco' hanno chiesto al Governo di poterla attuare, nella persona del ministro della Salute, Roberto Speranza, per fronteggiare la diffusione del virus.

"Una proposta - si legge in una nota del Pirellone - che nasce dalla rapida evoluzione della curva epidemiologica e dalla previsione della 'Commissione indicatori' istituita dalla DG Welfare, secondo cui, al 31 ottobre, potrebbero esserci circa 600 ricoverati in terapia intensiva e fino a 4mila in terapia non intensiva".

"Inoltre, nella riunione tenutasi oggi - continua la Regione - tutte le parti intervenute hanno condiviso l'opportunità della chiusura, nelle giornate di sabato e domenica, della media e grande distribuzione commerciale, tranne che per gli esercizi di generi alimentari e di prima necessità".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La risposta del ministro Speranza

“Sono d’accordo sull’ipotesi di misure più restrittive in Lombardia. Ho sentito il presidente Fontana e il sindaco Beppe Sala e lavoreremo assieme in tal senso nelle prossime ore”, ha annunciato all'Ansa il ministro della Salute, Roberto Speranza. Resta al vaglio la proposta di chiusura dei centri commerciali (non alimentari) nel fine settimana.



Fonte: Milanotoday.it