Così Salvini sta frenando Fontana sul coprifuoco in Lombardia

L'ordinanza lombarda per il coprifuoco era stata annunciata a breve, su richiesta dei sindaci e del comitato tecnico scientifico, che prevede una pressione difficilmente sostenibile sugli ospedali regionali già a fine mese. Poi è arrivata la variabile impazzita: il vento del populismo sotto le (non) mentite spoglie di Matteo Salvini, in costante cerca di visibilità e in costante ricerca di consenso, dopo le debacle della sfiducia al governo Conte e poi messo in un angolo all'ombra dei continui trionfi di Luca Zaia, il governatore del Veneto, anche di fronte al suo elettorato.



„"Ho ora una riunione con il governatore Fontana e con i consiglieri regionali, per capire, prima di chiudere io voglio capire": Salvini ha così deciso di frenare sull'ordinanza che porterà il coprifuoco e l'autocertificazione in Lombardia. Martedì tutto era pronto per la firma e per i controlli del Viminale, ma il programma ha subito uno stop.

D'altronde era stato proprio Salvini a definire "strampalata" l'idea del coprifuoco quattro giorni fa, quando era un'ipotesi sul tavolo del governo e non della Regione amministrata dalla Lega. Il Corriere della Sera racconta che in videoconferenza il leader del Carroccio ha alzato la voce con Fontana, chiedendo al governatore un cambio di passo.

«Voglio una sferzata di metà mandato — ha spronato Salvini —. Il governo respinge tutte le nostre richieste e a noi tocca portare la croce, imponendo misure impopolari che fanno infuriare i cittadini?». Insomma, Salvini vuole che i sindaci, da cui è venuta la richiesta del coprifuoco, accettino di smussare l’ordinanza. Qualcosa potrebbe cambiare già oggi con i negozi superiori ai 250 metri quadrati esclusi dalla chiusura nei weekend. Difficile, invece, che l’ordinanza possa essere cancellata.

„Intanto a Roma il ministro Speranza aspetta la telefonata di Fontana per procedere con la firma, anche perché le nuove regole devono partire domani. Per quanto ostacolato dallo scontro politico interno, il «modello Fontana» sta facendo scuola e una dopo l’altra le Regioni, coordinate dal ministro Boccia, chiedono il consenso a Speranza per tutelarsi su zone rosse e altre restrizioni.

Milano, lockdown necessario (secondo gli esperti)

Intanto uno studio riservato intitolato “Report sintetico Covid nuovi casi del 15.10.2020” è stato presentato alla Regione Lombardia venerdì scorso, come ha rivelato oggi Il Fatto Quotidiano. Chiede un lockdown per Milano ma i consigli degli esperti non sono stati presi in considerazione dalla politica. Eppure in città gli ospedali sono già in affanno: soltanto ieri erano 132 i nuovi ospedalizzati.

La stragrande maggioranza delle persone vengono ricoverate con tampone positivo. Rispetto a marzo, si attende l’esito con la mascherina. Almeno quello. Il flusso ormai è questo. E tocca stringere i denti. Perché per almeno una decina di giorni, si pagheranno gli effetti di un contagio già scappato via.

Politici e cittadini dalla corta memoria sembrano essersi già dimenticati di quanto successo a marzo, sembrano essersi già dimenticati delle bare portate via dai camion. Ecco allora cori scandalizzati di fronte a nuove misure restrittive, quasi fosse un vezzo del governo prendere decisioni impopolari e non una necessità dettata da un'emergenza planetaria. In tutta Europa si sono già attuate misure ben più drastiche, da noi si temporeggia perché qualcuno è in cerca di visibilità. Povera Italietta.

