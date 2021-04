Covid Bollettino Lombardia del 18 aprile 2021: tutti i dati

Sono 1.782 i nuovi positivi al coronavirus registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore, mentre le persone decedute sono 64 (ieri erano 74), portando così a 32.284 il numero totale di vittime dall'inizio della pandemia. I pazienti guariti/dimessi sono 3.142 mentre i ricoverati in terapia intensiva salgono a 722 (+20). Il numero di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore è pari a 34.199 con un rapporto positivi/tamponi che si attesta a 5,2%.

I nuovi casi per provincia in Lombardia

Milano 599;

Brescia 287;

Varese 55;

Monza e Brianza 179;

Como 102;

Bergamo 135;

Pavia 72;

Mantova 119;

Cremona 66;

Lecco 66;

Lodi 25;

Sondrio 40.

La situazione in Italia

Sono 12.694 i nuovi casi di Covid 19 registrati nelle ultime 24 ore sul territorio italiano. Secondo i dati aggiornati del ministero della Salute, i decessi in più rispetto a ieri sono stati invece 251. Due dati che confermano il trend in calo della curva epidemiologica registrato nell'ultima settimana.

Sono 230.116 i tamponi effettuati in 24, ore con un tasso di positività che sale al 5,51% (ieri era al 4,6%). Dall'inizio dell'emergenza sono state contagiate dal covid-19 3.870.131 persone mentre ne sono morte 116.927. I dimessi/guariti in 24 ore sono 13.135, che portano il totale delle persone che dall'inizio dell'emergenza hanno superato il virus a 3.248.593. Sono 697 in meno gli attualmente positivi, ovvero le persone con covid-19 seguite dal sistema sanitario nazionale. In totale a oggi in Italia sono 504.611 le persone positive al Sars Cov2.