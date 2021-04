Covid Bollettino Lombardia del 17 aprile 2021: tutti i dati

2.546 nuovi positivi contro i 2.431 di ieri, ma con un numero maggiore di tamponi effettuati (50.170 contro i 47.103 di ieri). Il tasso di positività scende al 5,0%.

Se continuano il calo dei ricoveri in terapia intensiva (-5) e dei reparti normali (-230), purtroppo rimane molto alto il numero dei decessi, 74 nelle ultime 24 ore.

I dati di oggi:

I nuovi casi per provincia:

Milano 696

Bergamo 182

Brescia 282

Como 233

Cremona 63

Lecco 69

Lodi 44

Mantova 147

Monza e Brianza 222

Pavia 99

Sondrio 29

Varese 410.

La situazione in Italia

Sono 15.370 i nuovi casi di Covid 19 registrati nelle ultime 24 ore sul territorio italiano. I decessi in più rispetto a ieri, secondo i dati aggiornati del ministero della Salute sono invece 310. Entrambi i numeri sono in leggero calo rispetto al bollettino precedente, un dato che testimonia il trend in leggera discesa della curva epidemiologica.

Sono 163 i pazienti che nelle ultime 24 ore sono entrati in terapia intensiva mentre, considerando le persone dimesse, in rianimazione cala a 3.340 il numero totale dei ricoverati, 26 in meno rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi sono 643 in meno rispetto a ieri, il totale dei pazienti nei reparti covid scende a 24.100.