Coronavirus, Brescia respira: meno di 100 contagi, i nuovi casi Comune per Comune

Dopo giorni difficili Brescia torna a respirare, ma potrebbe essere un falso all'allarme: all'appello, infatti, mancano alcuni dati e quindi il quadro provinciale non è che sia stato tutto aggiornato. Ma intanto per la prima volta da sempre, da quando cioè la pandemia viene monitorata quotidianamente, la nostra provincia è al penultimo posto regionale – meglio fa solo Lodi – per numero assoluto di nuovi contagi: 99 in un giorno.

La situazione in Lombardia

Sono invece 6.804 i nuovi casi in tutta la Lombardia, a fronte di 32.337 tamponi per una percentuale pari al 21% (in linea con gli ultimi bollettini). La situazione è sempre più grave in ambito ospedaliero: 374 nuovi ricoverati anche tra lunedì e martedì, di cui 334 in buone condizioni (totale 4.740) e 40 in terapia intensiva (totale 475). I numeri sono raddoppiati in una sola settimana.

I nuovi casi per provincia

Al triste elenco dei decessi si aggiungono altre 117 croci lombarde: da quando tutto è cominciato, sono 17.752 i morti in Lombardia per coronavirus. I nuovi casi per provincia: 2.829 a Milano di cui 999 in città, 1.192 a Varese, 838 a Monza e Brianza, 459 a Como, 294 a Pavia, 230 a Mantova, 185 a Bergamo, 150 a Sondrio, 107 a Cremona, 99 a Brescia, 58 a Lodi.

Brescia: i contagi Comune per Comune

Questi i nuovi contagi bresciani Comune per Comune: