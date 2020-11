Coronavirus Lombardia: contagi e ricoveri di martedì 3 novembre

Sono 6.804 i casi di Coronavirus accertati, nella giornata di martedì 3 novembre, in Lombardia (99 nel Bresciano) a fronte di 32.337 tamponi effettuati. La percentuale di test positivi è pari al 21%.

Nelle ultime 24 ore si sono registrati altri 374 ricoveri (40 in terapia intensiva) in totale i reparti di rianimazione stanno curando 475 casi, mentre i posti letto occupati dai pazienti sono 4.740. Negli ospedali della Regione ci sono in tutto 5.215 persone affette da SarsCov2. Si allunga il bollettino delle vittime: in una sola giornata il virus ha ucciso altre 117 persone e il totale (ufficiale) è arrivato a quota 17.752 .



Il 41% dei contagi regionali (2.829) sono stati registrati nel Milanese. Seguono Varese (+ 1.192), Monza e Brianza (+838), Como (+459); Pavia (+ 294), Mantova (+230), Bergamo (+ 185), Lecco ( +169), Sondrio (+ 150), Cremona (+ 107) e Lodi (+ 58). Nella nostra provincia segnalati 99 nuovi casi, pari all'1,4 % del totale regionale.