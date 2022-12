Inaugurata a novembre 2020 per il Covid, chiude la Scala 4.0 al Civile

Un reparto specifico per le cure dei malati di covid: aperta nel novembre 2020, nel pieno della seconda ondata della pandemia, la Scala 4.0 dell'ospedale Civile sarà presto chiusa, e i pazienti verranno gradualmente spostati in altri reparti. La conferma arriva dal direttore generale dell'Ast Spedali Civili, Massimo Lombardo, sulle colonne del Giornale di Brescia.

Dal novembre 2020 nel reparto - che a pieno regime poteva ospitare 170 pazienti, monitorati ad intensità di cura modulabile - sono stati curati complessivamente circa 3mila pazienti, suddivisi tra i vari piani della Scala. La struttura ha rappresentato anche un laboratorio di ricerca scientifica ed organizzativa, nel quale sono state messe in campo le più moderne tecnologie di cura per far fronte all'emergenza.

Nelle prossime settimane i pazienti - attualmente nel reparto ce ne sono un centinaio - verranno gradualmente spostati, ma il reparto non verrà smantellato, rimarrà pronto ad accogliere nuovamente altri malati qualora la pandemia dovesse nuovamente causare altre crisi sanitarie.