Coronavirus Lombardia: contagi e ricoveri di venerdì 20 novembre

Si continua a morire di coronavirus in Lombardia. Venerdì 20 novembre, si sono aggiunte altre 175 croci, proprio il giorno seguente all'annuncio ottimistico d Fontana di "una Lombardia già tutta zona arancione"; aveva anche parlato di "diversi dati rassicuranti". Il computo complessivo dei morti sale ora a quota 20.190.



I nuovi tamponi effettuati sono 42.248, dei quali 9.221 risultati positivi (623 nel Bresciano), con un rapporto del 21,8%. Salgono le terapie intensive (+15), ormai prossime alla saturazione, e anche le normali ospedalizzazioni (+13): i lombardi in ospedale a causa del Covid-19 in questo momento sono 9.234.



I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 42.248, totale complessivo: 3.724.757

- i nuovi casi positivi: 9.221 (di cui 652 'debolmente positivi' e 115 a seguito di test sierologico)

- i guariti/dimessi totale complessivo: 177.832 (+4.985), di cui 7.558 dimessi e 170.274 guariti

- in terapia intensiva: 930 (+15)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 8.304 (+13)

- i decessi, totale complessivo: 20.190 (+175)

I nuovi casi per provincia:

- Milano: 3.706, di cui 1.547 a Milano città;

- Bergamo: 249;

- Brescia: 623;

- Como: 948;

- Cremona: 124;

- Lecco: 255;

- Lodi: 156;

- Mantova: 275;

- Monza e Brianza: 986;

- Pavia: 385;

- Sondrio: 390;

- Varese: 922.